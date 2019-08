In coma dopo una caduta: gara di solidarietà a Forza d'Agrò

Una gara di solidarietà a Forza d'Agrò per far rientrare dall'Inghilterra Vera Rigano, 38 anni, in coma da un mese. La donna, originaria della frazione Scifì, è ricoverata in un ospedale britannico che non è più disposto a curarla gratuitamente. Il trasferimento intanto è troppo costoso per lei e la famiglia che chiede aiuto alla comunità.

Due mesi fa Vera Rigano, in seguito a un malore sul posto di lavoro, ha perso i sensi ed è caduta a terra tramortita. Dopo il trasporto in ospedale, le sue condizioni già gravi precipitano ed entra in coma. Per lei si è attivata una raccolta fondi per farla rientrare in Italia ed essere curata in una struttura adeguata.

