Messinese 84enne decide di tornare a scuola per prendere la licenza media

L'età non è un limite per Carmelo Ferraro che a 84 anni decide di ritornare sui banchi di scuola per prendere la licenza media. L'anziano, originario della provincia di Messina, vive a Rho da oltre 50 anni e ha deciso di rimettersi a studiare.

"Si tratta davvero di un esempio positivo anche per altre persone, sono rimasto colpito dalla grinta del signor Carmelo, dalla sua curiosità nel conoscere il mondo e dalla sua voglia di imparare, davvero fuori dal comune" dice il sindaco di Rho Pietro Romano. Carmelo, dopo il servizio militare a Milano, ha deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo: dopo il matrimonio, si sposta a Rho dove inizia a lavorare nell’allora Montecatini. Ha due figli e altrettanti nipoti, va in palestra, in piscina e ama ballare.

"Ai miei tempi dopo le elementari si andava subito a lavorare - racconta Carmelo - Pur avendo fatto diversi corsi di specializzazione, non avevo mai preso la licenza media, così ho chiesto informazioni quasi per scherzo, ma poi mi sono detto 'Perchè no?': mi è sembrato un bel modo per impegnare le serate che, da quando sono rimasto vedovo qualche anno fa, trascorro a casa da solo. I miei compagni di classe erano ragazzi, per la maggior parte stranieri: mi sono trovato molto bene con tutti, dai professori ai compagni. Ho frequentato per un anno le lezioni serali, dalle 18 alle 21. Le mie materie preferite? Storia e geografia. Matematica e inglese, invece, sono state le più ostiche".

© Riproduzione riservata