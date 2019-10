Incidente a Messina, 28enne muore dopo aver finito il turno di lavoro

Tragedia poco dopo mezzanotte notte in via Catania, a Messina. A perdere la vita un 28enne, Luciano Galletta che stava tornando a casa dopo aver finito il turno di lavoro, consegnava pizze a domicilio. Il giovane, che si trovava bordo del suo scooter si è scontrato con un mezzo di Messina Servizi che era fermo ai bordi della carreggiata, mentre gli operai erano impegnati in lavori di scerbatura.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato Galletta al pronto soccorso del Policlinico. Troppo gravi, però, le ferite riportate e il giovane è morto. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause dell'incidente.

Nello stesso punto in cui è morto Luciano Galletta, il 5 settembre del 2012 morì un altro giovane che per una strana casualità aveva lo stesso cognome ma si chiamava Francesco. In quel caso la vittima si scontro con un'auto guidata da un 75enne.

