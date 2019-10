Non rispetta semaforo, incidente a Messina: donna in ospedale

Traffico in tilt nella zona sud per un incidente avvenuto a metà pomeriggio. Lo scontro si è verificato all'incrocio semaforico tra le vie Catania e Consolare Valeria, davanti il cancello di ingresso del carcere di Gazzi.

Il mancato rispetto dell'alt, segnalato da uno dei due semafori posti ad angolo retto, probabilmente la causa del sinistro che ha coinvolto una Peugeot 107 che attraversava via Consolare Valeria, un furgone che proveniva da via Catania e il bus che stava dietro. Ad avere la peggio la conducente della vettura, centrata dal furgoncino lateralmente.

La donna ferita é stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in condizioni gravi. Sul posto i vigili urbani della Sezione infortunistica che hanno condotto i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, deviato in via Bonino.

© Riproduzione riservata