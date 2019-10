Prete investe un gruppo di ciclisti a Letojanni, quattro feriti

È di 4 feriti il bilancio dell'incidente verificatosi ieri lungo la strada statale 114 a Letojanni. Tre ciclisti di Furci e Sant'Alessio Siculo , mentre stavano percorrendo in sella alle loro bici la statale sono stati travolti dall'automobile guidata da un sacerdote. I quattro feriti, compreso il sacerdote sono stati trasportati all'ospedale San Vincenzo di Taormina, con l’ambulanza del 118.

Per i 4 feriti i medici hanno diagnosticato una prognosi giudicata guaribile tra i 7 ed i 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione , in corso di accertamento, i rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Letojanni, il religioso avrebbe travolto i ciclisti, presumibilmente a causa di un guasto meccanico dell’auto sulla quale viaggiava, finendo la corsa contro il guardrail. Per fortuna nessuno dei 4 è in gravi condizioni.

