Novantenne legata e rapinata in casa: due arresti a Brolo

Due arresti a Brolo, in provincia di Messina per la rapina violenta ai danni di una novantenne. La svolta nelle indagini ha portato all'operazione dei carabinieri che hanno eseguito le due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I due, accusati di rapina e lesioni personali, sono ritenuti responsabili dell'assalto avvenuto in piena notte, il 24 settembre scorso, nell'abitazione dell'anziana, nel centro storico del comune dei Nebrodi. La novantenne, conosciuta in paese come nonna Concettina fu, legata e imbavagliata. Durante la rapina cadde riportando alcune fratture al costato.

I particolari dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa oggi alle 11 al Comando provinciale carabinieri di Messina.

