Incidente nel Messinese, scontro auto - camion: un ferito in gravi condizioni

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera fra lo svincolo di Giostra e quello di Ponte Gallo, in direzione di Palermo. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una autovettura, Ford Ka, ed un camion nei pressi del viadotto Tarantonio.

La vettura è rimbalzata sul guardrail e gli automobilisti che hanno assistito all'incidente sono riusciti ad estrarre il 29enne dalle lamiere dal mezzo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118.

Il 29enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Piemonte, è in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata