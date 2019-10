Furti di energia a Messina, scoperta una villa di lusso con allaccio abusivo

La Guardia di finanza di Messina ha individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica in una lussuosa villa della città, in zona Sperone. L’allaccio era stato realizzato mediante la predisposizione di un sezionatore, posto su una parete all’interno dell’abitazione, che confluiva in un secondo quadro, dal quale veniva sottratta l’energia elettrica utilizzata.

Il meccanismo era nascosto dietro un quadro con l’immagine di Padre Pio. Il titolare proprietario dell’immobile, un 72enne di Messina, imprenditore della ristorazione messinese, è stato segnalato per furto di energia elettrica. (AGI)

© Riproduzione riservata