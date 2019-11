Messina, blitz al mercato di viale Giostra: sequestrata merce, arrestato corriere di droga

Mercato rionale di viale Giostra a setaccio a Messina per contrastare la contraffazione. La guardia di finanza ha sequestrato numerosi capi di abbigliamento riportanti i più diffusi marchi del settore e Cd e Dvd privi del marchio Siae. La merce contraffatta è stata sequestrata e i quattro responsabili, già noti per specifici reati nei settori della contraffazione e della pirateria audiovisiva, sono stati denunciati a piede libero.

Grazie al supporto delle unità cinofile, è stato arrestato, in flagranza di reato, un corriere di droga di nazionalità nigeriana per traffico di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale e sono stati sequestrati 1,5 chilogrammi di marijuana, nascosti in due involucri di plastica sottovuoto. La droga immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

