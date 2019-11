Discoteca superaffollata a Messina, i vigili interrompono la festa

Festa di Halloween interrotta dalle forze dell'ordine in una discoteca di Messina. Il locale, un noto disco club di via Don Blasco, non rispettava le norme di sicurezza pubblica. La serata a tema era iniziata già da qualche ora quando nel locale hanno fatto irruzione gli uomini del reparto Annona della polizia municipale, per verificare il rispetto del limite previsto di capienza.

Dopo avere accertato che il numero delle persone presenti nel locale era il doppio del limite consentito, si sono attivati per fare uscire gli avventori e liberare la pista di ballo.

