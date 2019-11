Gioco d'azzardo a Messina: maximulta da 150mila ad un bar

Intensi i controlli per contrastare il gioco d'azzardo illegale a Messina. La Polizia Amministrativa ha sanzionato un bar dopo aver constatato che ne suoi locali erano presenti tre apparecchi video terminali, non conformi alla vigente normativa, due delle quali slot machine nascoste in uno stanzino non immediatamente accessibile al pubblico.

Gli apparecchi sono stati sequestrati e per il titolare del bar è scattata una maximulta di 150mila euro.

