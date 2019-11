Tragedia sfiorata a Messina questa mattina. Pezzi di un cornicione si sono staccati dal balcone di un palazzo in via La Farina, in corrispondenza dell’incrocio con via Emilia.

In quel momento non passava nessuno ma alcuni frammenti hanno colpito il tetto di una Smart parcheggiata, mandandolo in frantumi. Non si registrano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno interdetto la zona.

© Riproduzione riservata