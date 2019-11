Messina, autovelox e alcol test sulle strade: scattano le sanzioni

Trentatrè veicoli sono stati sanzionati a Messina, in via della Marineria Russa, per eccesso di velocità. Due automobilisti sono stati sorpresi ad un'andatura di 103 e 102 km/h dove vige il limite di 50 km/h.

Trentasette veicoli sono stati controllati e tra le sanzioni riscontrate, il passaggio con il semaforo rosso, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza, assenza di revisioni e patenti scadute. Trentanove sono invece i conducenti sottoposti a controllo alcool test. Le sanzioni ammontano a 7.176 euro e 37 punti tolti dalle patenti.

Ritirate quattro patenti per eccesso di velocità e superamento del tasso alcolemico alla guida con successiva informativa all autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

© Riproduzione riservata