Cade da una scala mentre tinteggia le pareti, 63enne muore a Naso

Un 63enne di Naso, Franco Portale, è deceduto ieri pomeriggio a seguito di un incidente domestico. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo si trovasse su una scala per tinteggiare i muri della propria abitazione, in contrada Maina, quando avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente sul pavimento.

La brutta caduta gli ha provocato diverse fratture e una botta, fatale, alla testa. Pare che l’uomo non sia morto sul colpo, ma abbia provato a trascinarsi per raggiungere un telefono e chiamare aiuto.

Il 63enne si trovava infatti da solo in casa quando è avvenuto l’incidente. Rincasando, in serata, è stata la moglie a trovare il marito, ormai privo di vita. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso . Domani alle 15 si svolgeranno i funerali

