Caduta massi ad Alcara Li Fusi, via libera alla messa in sicurezza

Il quartiere Rosario, di Alcara Li Fusi, nel Messinese viene riportato in sicurezza grazie agli uffici della Regione che si occupano di dissesto idrogeologico. Il quartiere è situato nel nord del paese a monte della circonvallazione che collega le vicine zone rurali.

Dal costone Baratta in questi anni sono caduti dei massi sull’area sottostante. L’appalto è stato assegnato alla società veneta di Solagna Gheller S.r.l. per 1,7 milioni di euro.

Il progetto prevede il “disgaggio” (tecnica per mettere in sicurezza una parete rocciosa in tempi brevi) e la demolizione di piccoli massi instabili. Inoltre è prevista la sigillatura delle lesioni presenti nella roccia ed infine la collocazione di reti metalliche a pannelli e funi in aderenza.

Saranno collocati anche quattro tratti di barriere paramassi e una serie di opere utili per il consolidamento delle strutture che verranno posizionate.

