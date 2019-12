Incidente a Messina, infermiere del Papardo muore travolto da una Mercedes

Un grave incidente si è verificato ieri in serata, intorno alle 21 a Messina, in viale Annunziata davanti al centro commerciale Orchidea. A rimanere coinvolto Carmelo Tripodo, investito e ucciso da un'auto in corsa.

L'uomo, infermiere presso l'ospedale Papardo, è stato travolto da una Mercedes classe C mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma, giunti in pronto soccorso, per Tripodo non c'è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

Sono in corso le indagini della Procura e della Sezione infortunista della polizia municipale.

