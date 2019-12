Maltempo, riprendono i collegamenti con le Eolie: ancora problemi a Ginostra

Nelle Eolie dopo due giorni di isolamento sono ripesi i collegamenti marittimi da e per Milazzo. Rimane isolata Ginostra, la minuscola frazione di Stromboli, che dopo il maltempo di ieri si è ritrovata con il piccolo porticciolo fuori uso. Gli aliscafi non possono attraccare e in attesa dei lavori si tornerà ad utilizzare la barca che trasporta passeggeri e merci sull'aliscafo per il trasbordo.

Il sindaco Marco Giorgianni ha precisato che «per i lavori di messa in sicurezza grazie al finanziamento di 880 mila euro l’appalto si dovrebbe definire in settimana, in mondo tale che finalmente dopo circa un decennio di iter, l’opera portuale potrà essere sistemata».

