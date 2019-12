Disagi al porto di Tremestieri, chiuso a causa del forte vento sullo Stretto. Tir e mezzi pesanti da traghettare sono quindi stati dirottati verso il porto storico o la Rada San Francesco.

Traffico in tilt così anche nel centro storico di Messina con difficoltà a percorrere, in entrambi sensi di marcia, la Cortina del porto, nei pressi di via Campo delle Vettovaglie e piazza della Repubblica. Sul posto la polizia municipale.

