Premi per i messinesi che differenzieranno di più per la fine dell'anno

La Messinaservizi bene comune, gestore della raccolta rifiuti cittadina, premierà i messinesi che differenzieranno di più per la fine dell'anno. L'ultima iniziativa, prima di salutare il 2019, messa a punto dalla società presieduta da Giuseppe Lombardo, per incentivare i cittadini alla raccolta differenziata.

"Differenzia di più e avrai un premio" il titolo del concorso, lanciato questa mattina, nella sede di via Gagini. Tra i premi in palio per gli utenti che negli ultimi nove giorni dell'anno, produrranno almeno venti chili di rifiuti da conferire nelle isole ecologiche comunali, ci sarà una bicicletta elettrica di ultima generazione "E- fold 20" con pedalata assistita. Possono partecipare tutti i cittadini in regola con il pagamento della Tari, imposta per i rifiuti solidi urbani.

"Un premio ecologico - ha detto Lombardo - in linea con la linea green adottata dalla Messinaservizi". Alla conferenza di presentazione dall'iniziativa natalizia erano presenti i componenti del consiglio di amministrazione, Mariagrazia Interdonato e Lorenzo Grasso. Il sorteggio della bici avverrà ai primi di gennaio alla presenza di un notaio e in diretta facebook. "Stiamo lavorando- ha ribadito l'assessore all'ambiente Dafne Musolino -affinché il concetto di città sostenibile non sia più utopia".

