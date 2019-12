Forte vento e mareggiate, interrotta la linea ferroviaria Palermo-Messina

Raffiche di vento nel Messinese, con forti mareggiate che hanno provocato l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina.

Erose oltre 100 metri di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione di Brolo. Sul posto si trovano i tecnici della Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la circolazione in attesa di migliori condizioni meteo.

Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Sant’Agata di Militello, Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni a lunga percorrenza.

