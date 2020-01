Capodanno, il primo tuffo del 2020 a Milazzo

Festa del Capodanno in costume a Milazzo. Nel rispetto di una tradizione, seguita un po' ovunque per il primo dell'anno, anche a Milazzo poco prima del pranzo di Capodanno, un gruppo di temerari si é ritrovato in spiaggia per condividere l'ebbrezza del primo tuffo del 2020.

Favoriti dalla giornata soleggiata, con temperature miti percepite intorno ai sedici gradi e mare calmo, sono stati numerosi i partecipanti di tutte le età che, tra le onde, hanno salutato e brindato all'arrivo dell'anno nuovo.

© Riproduzione riservata