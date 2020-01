La Open Arms a Messina con 118 migranti a bordo

E’ attraccata poco dopo le 16.30, al porto di Messina, la nave umanitaria «Open Arms» con a bordo 118 migranti. E’ arrivata al molo Norimberga dove è stata allestita la macchina dell’accoglienza con medici dell’Asp, volontari, Croce rossa e forze dell’ordine per ricevere bambini, donne e uomini salvati in mare nei giorni scorsi.

I migranti sono provati e spossati: da giorni sono in navigazione dopo essere stati salvati dzlla nave della ong spagnola nel Mediterraneo, al largo della Libia. Ieri il via libera del Viminale. Programmato il trasferimento nel centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo a Bisconte per l’identificazione in attesa di un’altra destinazione.

