Messina, denunciato automobilista in stato di ebbrezza

Aveva bevuto il doppio del limite massimo consentito, l'automobilista fermato ieri notte, dalla Polizia municipale di Messina. Sottoposto alla prova del palloncino, aveva nel sangue un tasso alcolemico pari a 1,36 mg/l, quasi due volte superiore al valore massimo consentito di 0,50 mg/l.

Dopo avere accertato che si trovava alla guida in stato di ebbrezza, costituendo un pericolo per sé stesso e gli altri, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria, con ritiro immediato della patente.

L'alcoltest, comunemente noto come la prova del palloncino, attraverso l'aspirazione dell'aria, consente in pochi minuti di calcolare il livello di sostanze alcoliche presente nel sangue. In totale sono stati diciotto gli automobilisti, raggiunti la scorsa notte dall'etilometro, nell'ambito del servizio disposto dal Comune di Messina, per prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza stradale.

