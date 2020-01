Accoltella il vicino per il parcheggio auto, arrestato 81enne a Messina

Una lite per un parcheggio finisce nel sangue ma, fortunatamente, non c'è stata alcuna vittima. È accaduto a Messina dove i carabinieri della Stazione di Bordonaro sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 che denunciava una lite in corso tra due persone.

Si trattava di due condomini che avevano avuto una discussione per motivi di parcheggio. In particolare, il diverbio inizialmente nato tra un uomo e la moglie di un 81enne era degenerato per l’arrivo di quest'ultimo che, per difendere le ragioni della consorte, con un piccolo coltello ha ferito il contendente. L’anziano si è poi rifugiato all’interno della propria abitazione dove è stato trovato in possesso dell’arma.

I carabinieri intervenuti hanno arrestato l'81enne incensurato, accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

© Riproduzione riservata