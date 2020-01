Rapina e minacce ad un minore, due arresti a Barcellona Pozzo di Gotto

Già sottoposti agli arresti domiciliari, si aggrava la posizione di Silvana Cambria e Francesco Lo Presti di Barcellona Pozzo di Gotto ritenuti responsabili in due casi di rapina, lesioni e minacce ai danni di un minore risalenti allo scorso mese di novembre.

I due, come emerso dalle indagini della polizia, avevano aggredito, colpendola e privandola del cellulare, la giovane vittima sospettando che questa potesse essere in possesso di loro immagini private e compromettenti. Nella giornata di ieri la posizione dei due si è aggravata per decisione del tribunale di Barcellona.

I poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Barcellona P.G. e di Milazzo, hanno dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare a carico dei predetti con la quale è stato disposto il trasferimento in carcere. Ad entrambi, ai domiciliari, era preclusa la possibilità di comunicare con l'esterno ma sono stati sorpresi in compagnia di persone non autorizzate.

