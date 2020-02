Notte di paura a Santa Teresa di Riva per alcuni residenti in via Savoca, nel quartiere di Cantidati. Intorno alle 22.30 tre o quattro persone si sono introdotte in un alloggio a piano terra.

Da quel momento è scattata la violenza. Un 27enne di Nizza di Sicilia si è scagliato su due fratelli di 41 e 51 anni colpendoli con violenza alla testa e al collo. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud, edizione di Messina.

