Evade dai domiciliari, arrestato 20enne messinese

Aveva deciso di uscire di casa nonostante fosse ristretto ai domiciliari. Gianmario Oliva, messinese di 20 anni è stato però sorpreso dai poliziotti delle Volanti. Il giovane era stato arrestato lo scorso 7 febbraio dai carabinieri di Villa San Giovanni, per furto aggravato in concorso con un altro soggetto, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per altri reati.

Il ventenne, avendo violato le prescrizioni previste dal regime degli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

