Brolo, un rogo sta distruggendo il lido Blue beach sul lungomare

Un incendio ha divorato il lido Blue beach sul lungomare di Brolo. La struttura interamente in legno è stata completamente avvolta dalle fiamme. Prontamente alcuni volontari della Protezione Civile sono intervenuti cercando di limitare i danni. Sul posto sono anche i vigili del fuoco.

La zona è stata in parte evacuata, per la presenza di alcune bombole di gas che potrebbero essere all’interno del locale. Le fiamme sono divampate intorno alle 19, ancora da determinare se il rogo sia doloso o se sia divampato per un eventuale cortocircuito. Nessun ferito. In corso per ore le operazioni di spegnimento.

