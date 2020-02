Incendio in uno stabilimento balneare a Brolo, indagini in corso

Incendio ieri pomeriggio, intorno alle 18,30, a Brolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Patti sono intervenuti per un incendio avvenuto presso un lido balneare.

Sul posto infatti, oltre alla squadra titolare, è intervenuta la squadra del limitrofo distaccamento di Milazzo, e due autobotti pompa, provenienti rispettivamente da Milazzo e dalla sede centrale di Messina.

Le fiamme sono state spente intorno alle 21.30. Le cause sono in via di accertamento e non ci sono stati feriti. Ingenti, però, i danni alle strutture del lido, che in quanto precarie e in legno, sono andate completamente distrutte. Sul posto erano presenti anche carabinieri e polizia municipale di Brolo.

