Estorsioni, ordine di carcerazione per taglieggiatore messinese

Deve scontare una condanna a 4 anni di reclusione per estorsione: arrestato dai carabinieri. I militari della Stazione di Terme Vigliatore, nel Messinese, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della di Messina, a carico di un 54enne, condannato in via definitiva e destinatario di una sentenza per estorsione continuata commessa tra il 2009 ed il 2011 scaturita dalle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Fondachelli Fantina.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. AGI

