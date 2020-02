Maltempo alle Eolie, vento forte e mare forza sei: collegamenti sospesi

Le Eolie sono al momento isolate per il mare molto mosso che ha raggiunto forza 6 e per il forte vento che ha soffiato per tutta la notte con raffiche di vento da ovest-nord-ovest che hanno toccato la velocità di 50 chilometri orari.

Aliscafi e traghetti da stamattina hanno sospeso i collegamenti tra Milazzo, Messina e le sette isole dell'Arcipelago delle Eolie. Nella rada di Lipari si sono messe al riparo tre navi cisterna della società Marnavi di Napoli.

