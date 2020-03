Intervento nella notte, più precisamente alle 5 del mattino, a Gioiosa Marea dove un autocompattatore è andato a fuoco. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti.

L'incendio è avvenuto in via Luigi Pirandello ma non si conoscono ancora le cause. Non ci sono feriti.

© Riproduzione riservata