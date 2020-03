Messina, viola prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale: arrestato

Un uomo di 40 anni, Antonio Bianco, è stato arrestato dalla polizia di stato di Messina per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. L'uomo è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, a bordo di uno scooter peraltro sottoposto a fermo amministrativo perché privo di assicurazione.

Il quarantenne è stato, altresì, deferito in stato di libertà per la violazione dell’art. 650 C.P. e del decreto governativo del 09.03.2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID/19.

