Coronavirus, 4 infermieri positivi nell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto

Quattro infermieri positivi al coronavirus nell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Due invece sono dubbi tra il personale del Covid Hospital «Cutroni Zodda». Si tratta di sei infermieri del reparto di Pneumologia, recentemente trasferito dal nosocomio di Milazzo al presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel pomeriggio si attende l'esito delle contro analisi. Adesso scatterà la quarantena per quanti sono venuti a contatto con i positivi che hanno subìto il contagio durante il servizio. Medici e infermieri del Covid Hospital, in molti casi, hanno rinunciato ai contatti con i familiari per salvaguardare la salute dei propri cari.

