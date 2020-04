Coronavirus, blitz in esercizi commerciali in provincia di Messina: sanzioni

Sanzioni sono state elevate in provincia di Messina a seguito di controlli presso esercizi commerciali per verificare il rispetto delle disposizioni e delle misure per la prevenzione del contagio da Covid 19 e che non vengano alterati i prezzi dei generi di prima necessità. I controlli sono stati disposti dal questore di Messina e sono stati effettuati dai poliziotti del Commissariato di Sant’Agata di Militello, insieme al personale del Comando del Corpo Comando del Corpo Forestale Noras Sicilia, hanno effettuato dei controlli nei giorni scorsi nel territorio nebroideo.

A Capizzi sono stati controllati e sanzionati 3 titolari di esercizi commerciali, nei cui confronti sono state elevate sanzioni per complessivi 3700 euro. A due esercenti è stata contestata la mancata esposizione della tracciabilità della merce e al terzo, la mancata tracciabilità della merce in vendita, senza alcuna informazione sulle partite di ortofrutta: paese di origine, nominativo e recapito del fornitore, natura del bene, categoria, varietà o tipo commerciale.

A Caronia, invece, sono stati controllati e sanzionati altri 3 titolari di esercizi commerciali, nei cui confronti sono state elevate sanzioni per complessivi 3300 euro. In tutti e tre i negozi, la frutta e i vegetali non avevano alcun cartello riportante l’origine. Negli esercizi controllati non sono stati rilevati aumenti ingiustificati di prezzi.

