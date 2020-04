Motta D'Affermo, accordo tra l'amministrazione e i Rangers International

Un accordo tra l'amministrazione di Motta D'Affermo e l'associazione Rangers International è stato siglato nei giorni scorsi. Il Comune ha voluto dare un segnale, in questo particolare momento storico. I volontari saranno Gaetano Corona, Emanuele Albano, Antonino Lo Monaco, Annamaria Corona e Erika Patti.

"Abbiamo assoluto bisogno di gesti di solidarietà e volontariato, si è dato il via a un accordo di collaborazione con l'associazione Rangers International, in particolar modo con la delegazione di San Salvatore di fitalia, il quale ha un reparto operante proprio nel nostro Comune - ha scritto l'amministrazione di Motta D'Affermo -. L'associazione, regolarmente iscritta negli elenchi della protezione civile, presterà la loro opera di volontariato nell'ambito del controllo del territorio e soprattutto di aiuto alla popolazione, in particolar modo con l'assistenza individuale, la consegna a domicilio dei farmaci o con eventuali esigenze del singolo cittadino correlate allo stato di emergenza derivante dal Covid-19. Cogliamo l'occasione per ringraziare in particolar modo la protezione civile che ha dato questa possibilità agli enti locali, e tutte le associazioni di volontariato operanti nell'intero territorio nazionale".

