Cade per quaranta metri in un dirupo, salvato cagnolino a Capo Milazzo

Era precipitata in un dirupo da un costone di Capo Milazzo. Lieto fine per la piccola Stellina, un Jack Russell alla cui ricerca si erano messi invano i proprietari. Il cagnolino infatti era precipitato per circa quaranta metri e sono stati necessari i soccorsi dei vigili del fuoco per recuperarlo.

Stellina ha riportato solo qualche lieve ferita poiché la caduta è stata attutita da alcune palme. Al termine delle operazioni il cane è stato restituito ai suoi legittimi proprietari.

© Riproduzione riservata