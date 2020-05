Università di Messina, via alle immatricolazioni

Al via da oggi le immatricolazioni per l’anno accademico 2020/2021 all’Università di Messina. Chi si iscrive all’ateno peloritano può contare su 4 Campus, 12 dipartimenti e 93 Corsi di Laurea, alcuni di nuovissima istituzione: tre saranno incardinati nel Dipartimento di Ingegneria, si tratta della laurea triennale in Ingegneria gestionale e delle due magistrali in Ingegneria elettronica per l'industria e Scienze e Logistica del trasporto marittimo ed aereo; la triennale in Sostenibilità ed Innovazione ambientale e la magistrale in Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana afferenti al Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali; ed infine la triennale in Scienze del Turismo, della cultura e dell’impresa del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche; saranno, inoltre due, Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici e Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi, i corsi che arricchiranno l'offerta formativa della sede staccata di Priolo.

Sono invece tre i corsi e 2 i curriculum impartiti in lingua inglese, a cui si aggiungono cinque corsi che offrono la possibilità di ottenere il doppio titolo con università straniere.

"Il concept e lo slogan scelti per la campagna immatricolazioni 2020/2021 di Unime - ha dichiarato il Rettore professor Salvatore Cuzzocrea - nascono dall’idea di un Ateneo che pone al centro delle sue attività lo studente, fornendolo di tutti i servizi e le agevolazioni che fanno percepire la prossimità di un’università che, al contempo, si apre sempre di più al mondo con prospettive e occasioni di formazione internazionali».

