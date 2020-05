Scomparsa di Antonio Russo: indagata la moglie per omicidio e soppressione di cadavere

Di Antonio Russo, 78 anni, non si hanno notizie dallo scorso 29 novembre, da quando l’uomo è sparito da Terme Vigliatore, nel Messinese. Nel corso della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, che sta seguendo da mesi il caso, è stata annunciata un’indagine a carico della moglie, Anna Santa Catanesi.

La donna sarebbe accusata di omicidio e distruzione di cadavere. Le ricerche condotte su tutta l’area del Torrente Patrì, passando da Portosalvo, Protonotaro e Rodì Milici non hanno mai dato alcun esito. Ieri i Ris hanno eseguito accertamenti irripetibili disposti dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto su una Renault Modus e una Fiat Panda in uso alla donna indagata.

Gli inquirenti cercano indizi utili alle indagini. Il 29 novembre 2019, Russo aveva lasciato l'abitazione della figlia per andare, secondo quanto ricostruito, in cerca di funghi e lumache, ma di lui non si è saputo più nulla. Fin da subito sono scattate le ricerche di carabinieri, guardia forestale e vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno prestato particolare attenzione ai tanti pozzi della zona così come a burroni e vallate, ma senza esito.

