Incidente a Messina, scontro tra scooter e furgone: muore un 44enne di Villafranca

Tragedia a Messina. Una persona è morta in un incidente sulla statale 113 nei pressi di Marmora. Uno scooter si è schiantato contro un furgone sulla strada che conduce a Villafranca.

Ha perso la vita la persona a bordo dello scooter, un 44enne di Villafranca. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto dei feriti. Sul posto si trovano gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello schianto.

