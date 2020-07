Rientra l'allarme coronavirus a Santo Stefano di Camastra: tutti negativi i tamponi

L'allarme coronavirus a Santo Stefano di Camastra sembra rientrato. Dopo la positività di una coppia, marito e moglie, altre 25 persone erano state messe in isolamento preventivo ma, dopo i tamponi effettuati dall'Asl di Messina, pare che tutti siano risultati negativi al test.

I due ancora positivi si trovano in isolamento. L'Asl messinese aveva avviato un'indagine epidemiologica per risalire ai contatti. Sembra che la coppia fosse stata di recente al nord a trovare dei parenti ma la ricostruzione non è confermata.

"E' stata completata nella tarda mattinata di oggi (ieri ndr), a cura del competente personale dell'Asp di Messina e con la sempre vigile presenza del locale Ufficiale Sanitario, la raccolta degli esame tampone eseguiti ad una platea di soggetti, a potenziale rischio, ben più ampia di quella delimitata e circoscritta relativa ai contatti interpersonali riconducibili ai due nostri concittadini positivi - aveva detto ieri il sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re -. Si è voluto, prudenzialmente, estendere ad un raggio più ampio di persone l'effettuazione dell'esame tampone proprio per porre in essere più utili ed efficaci iniziative di prevenzione e contrasto. Analogo criterio è stato adottato per le persone poste in quarantena ed isolamento. Immediatamente dopo ho provveduto a preallertare la competente struttura del Policlinico di Messina affinchè la stessa si facesse carico di esaminare i tamponi nel più breve tempo possibile. Tanto le persone in quarantena quanto i due positivi stanno tutti benissimo con il solo potenziale rischio di mettere qualche chilo che magari renderà meno agevole la loro "prova costume ". Ora l'esito, che per fortuna fa tirare un sospiro di sollievo a tutti.

© Riproduzione riservata