Cade dalla bicicletta ad Ucria, grave una bimba di nove anni

E' grave la bimba di nove anni caduta dalla bicicletta ad Ucria sbattendo la testa sull'asfalto. Comprese immediatamente le condizioni critiche della bimba, è stata immediatamente trasferita all'ospedale di Patti e poi al Policlinico di Messina dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Come ricostruito dai carabinieri di Ucria e come riferito da alcune testimoni, la bimba stava passeggiando per la strade del centro di Ucria quando ha perso il controllo della bicicletta. L'impatto è stato violento tanto che la bimba ha perso subito i sensi.

Dopo essere stata trasportata all'ospedale "Barone Romeo" di Patti le sue condizioni sono apparse subito gravissime e quindi è stato disposto il trasferimento a Messina dove la bimba è stata sottoposta ad un intervento delicatissimo. Le sue condizioni sono stabili.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata