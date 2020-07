Giochi Matematici della Bocconi, trionfano 3 studenti dell'istituto "Marconi" di Sant'Agata

Alla ventisettesima edizione italiana dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, della Bocconi, si sono distinti tre studenti dell'istituito comprensivo " G. Marconi", guidato dalla dirigente scolastica, prof. ssa Giusy De Luca.

In particolare, Medaglia di bronzo, per la categoria C2, è stata conferita a Luigi Cino, della classe III A, con 8 quesiti su 10. Due attestati di merito, sempre per la categoria C2, sono stati attribuiti ad Antonio Muratore della classe III C ed a Dario Savoca, della classe III A, entrambi hanno risolto 7 quesiti su 10.

Gli studenti sono stati seguiti nel percorso didattico in classe ed a distanza a causa della pandemia, durante l'anno scolastico ed in previsione della loro partecipazione al prestigioso campionato, dalle prof. sse di Matematica , Paola Alizzi e Cinzia Berti. I risultati sono stati pubblicati per le categorie C1, C2, L1 e L2 sul sito dell'Università Bocconi di Milano. Sono state solo quattro le fasce di merito (Medaglie d'oro, Medaglie d'argento, Medaglie di bronzo e Menzione di merito), per coloro i quali hanno risposto correttamente, rispettivamente a 10, 9, 8, 7 quesiti. Le Semifinali online, hanno avuto luogo, lo scorso 6 giugno, è la prima volta nella "storia" dei Campionati che viene adottata questa modalità, ma la risposta dei concorrenti è stata molto positiva con circa 33 mila iscritti.

Sul sito si legge inoltre:"Nella situazione attuale non è dato sapere se riusciremo a organizzare dopo l'estate la Finale nazionale. Realisticamente è molto difficile che questo avvenga, visti tutti i timori e le precauzioni di "distanziamento sociale" che si intendono prendere".

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dalla dirigente scolastica, Giusy De Luca : " Un'altra importante gratificazione del lavoro appassionato che si svolge nella nostra scuola, ancor più importante perché conseguita con coraggio e convinzione, nonostante le difficoltà imposte dalla distanza a cui siamo stati costretti. Le nostre più vive congratulazioni a Luigi Cino, Antonio Muratore e a Dario Savoca, per essersi fatti onore ai giochi matematici indetti dall'Università Bocconi, con un sincero ringraziamento per aver compreso e condiviso insieme agli insegnanti il senso del loro percorso educativo. Ad maiora... semper!".

