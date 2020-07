Pettineo: muore all’età di 105 anni Olivia Sanguedolce, la nonnina più longeva della comunità

Insieme a lei se ne va un pezzo di storia di Pettineo, nata nel 1915 ha vissuto l’epoca delle due guerre mondiali, ha custodito e tramandato memorie e aneddoti del piccolo centro montano. Zia Olivia, così era soprannominata da tutti, è stata una donna intraprendente, coraggiosa, piena di energia, solare e briosa, amata e benvoluta da tutti.

Aveva compiuto 105 anni lo scorso 22 febbraio, circondata dall’amore dei suoi tre figli, nipoti, cari, da parenti ed amici. Ha lavorato per 37 anni nel suo negozio di generi alimentari. Tenace come quando ha aspettato il marito, chiamato alle armi nel 1940, badando da sola ai figli per 6 lunghi anni, senza mai perdere la speranza nel suo ritorno. Ecco se dovessimo sintetizzare la zia Oliva con tre parole, sicuramente calzano a pennello, coraggio, speranza e tanta allegria.

"Una figura molto cara a tutti noi abitanti di Pettineo – ha scritto il sindaco Domenico Ruffino, sulla pagina istituzionale del Comune – che sicuramente resterà nei ricordi di coloro che l’hanno conosciuta. Nonnina arzilla e simpatica, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al suo lavoro di bottegaia che condivideva con il marito".

