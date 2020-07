Migranti, il sindaco De Luca: "L'hotspot di Messina chiuderà il 25 luglio"

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ieri sera ha inviato al prefetto lo schema di ordinanza sindacale che prevede la chiusura dell’hotspot della città. Adesso ha stabilito anche il termine del 25 luglio, dopo tale data si procederà con la demolizione

De Luca rende noto che «in nottata è arrivata una nota dal Palazzo del governo con la quale si comunicava che 'si fa riserva di esaminarne il contenuto e di fornire successivo riscontro'. Non avendo ricevuto altre notizie in merito ho provveduto qualche ora fa all’adozione e pubblicazione dell’ordinanza, con la quale tutelo la mia comunità e che entrerà in vigore alla mezzanotte del 25 luglio».

«L'hotspot di Bisconte è collocato nel posto sbagliato, oltre a essere abusivo e a rappresentare un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Se dopo il termine previsto dall’ordinanza per la demolizione di tale obbrobrio, nulla cambierà, denuncerò tutti per omissione e abuso, dal ministro Lamorgese a scendere», aggiunge il sindaco.

