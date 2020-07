Deltaplano si schianta nel Messinese, morto un uomo di 67 anni

Un uomo di 67 anni ha perso la vita precipitando a bordo di un deltaplano. La tragedia questa sera a Milazzo, nel Messinese, nell'area gestita dalla Fondazione Lucifero. Si tratta di Fiorenzo Borgia, 67 anni, originario di Milazzo, ma residente nel Nord Italia.

Da alcune settimane era tornato a Milazzo per trascorrere le vacanze estive. Ancora da ricostruire le cause dell’incidente. L'uomo avrebbe perso il controllo del deltaplano schiantandosi al suolo. A far scattare l'allarme le numerose persone che si trovavano sul promontorio e che hanno notato lo schianto.

Immediati i soccorsi che hanno tentato di salvare la vita dell'uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli investigatori per accertare quanto successo.

