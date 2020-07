Sanità, il Materno infantile di Messina entra nel network grandi ospedali

Il Dipartimento Materno infantile del Policlinico universitario di Messina entra a far parte dell’Associazione ospedali pediatrici italiani. Un importante riconoscimento da parte dell'associazione attiva in Italia da oltre 10 anni e costituita dai più prestigiosi centri di alta specialità dedicati all’area materno-infantile (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospedale Gaslini, Ospedale Meyer...).

Gli obiettivi dell’attività sono costituiti dalla promozione dello sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali dedicate alla cura del bambino e del soggetto in età evolutiva. Inoltre, costituisce un punto di riferimento per le Istituzioni nella pianificazione, programmazione ed organizzazione delle politiche sanitarie pediatriche.

Il Dai Materno Infantile del Policlinico quindi è riconosciuto come «Ospedale pediatrico» all’interno di una Azienda ospedaliera universitaria, seguendo l’esempio del Policlinico Sant'Orsola di Bologna e del Policlinico di Padova. Il Dai diventerà punto di riferimento per il territorio, ed in particolare per la Sicilia occidentale, per l’assistenza pediatrica di alta specialità.

