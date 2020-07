Grave incidente a Mili, auto urta contro guard rail: grave uno dei due passeggeri

Grave incidente stradale nella notte a Messina. Un'auto con a bordo due uomini ha urtato violentemente il guard rail, per cause ancora da accertare. Uno dei due passeggeri, in gravi condizioni, è stato trasportato al Policlinico di Messina in codice rosso.

L'incidente si è verificato sulla strada statale 114, poco dopo le due di notte, all’altezza di Mili, nella zona sud di Messina. Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione infortunistica della polizia Municipale.

I due uomini a bordo dell'auto sono stati soccorsi dalla Municipale e dai sanitari del 118, che li hanno trasportati al Pronto soccorso del Policlinico di Messina. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso e sarebbe in pericolo di vita. L’equipe del Policlinico attrezzata per interventi su pazienti politraumatizzati ha cercato di stabilizzare le condizioni del paziente giunto in codice rosso presso il “Gaetano Martino”.

L'altro invece su un'altra ambulanza in codice giallo. Sembra che non sia in pericolo di vita.

Sul punto in cui è avvenuto l'incidente, la carreggiata è stata invasa da detriti che hanno reso impossibile il transito dei mezzi. Pertanto è stato necessario l'intervento di una ditta per rimuovere dall'asfalto i frammenti dell'auto.

