Tragico incidente a Gaggi, perde il controllo e si schianta su un'auto in sosta: morto un 20enne

Un tragico incidente stradale, le cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, causando il decesso di un 20enne di Francavilla, Gabriele Chisari. È successo intorno alle 7 del mattino al chilometro 62,430 a Gaggi, in provincia di Messina.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i carabinieri ed i vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Per il ragazzo, che stava andando a lavoro in uno stabilimento balneare di Giardini Naxos, non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente autonomo. Chisari avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua auto, schiantandosi conto un'altra vettura in sosta. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

A causa dell'incidente, è stato istituito il senso unico alternato sulla statale 185 “di Sella Mandrazzi”. Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente.

