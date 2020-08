Madre e figlia di 4 anni disperse a Caronia: ricerche in corso

Si cercano una donna di 43 anni di Messina e il suo bambino di 4 anni, che nella tarda mattinata di oggi hanno avuto un banale incidente stradale sulla A/20 Messina-Palermo sul viadotto Pizzo Turda, nel comune di Caronia.Secondo alcune testimonianze qualcuno avrebbe visto la donna allontanarsi con il figlio e che intorno alle 11.30 sia stata la Polstrada di S. Agata Militello a ritrovare il mezzo incidentato, ma con lievi danni, abbandonato sul tracciato autostradale, ma della donna e di suo figlio, non vi sarebbe traccia.

Gli agenti della Polizia Stradale, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, hanno immediatamente avviato le ricerche.Sul posto anche i vigili del fuoco della squadra A del distaccamento santagatese , proveniente da Catania , che ha sorvolato l’area per diverse ore , senza alcun esito. Non si sa se i due dispersi siano feriti, col trascorrere del tempo, cresce la preoccupazione sulle loro sorti. Sul posto, oltre gli agenti della Polstrada, sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli agenti dei Vigili Urbani di Caronia e S. Stefano di Camastra e due unità TAS specializzate nelle attività di ricerca, un ‘unità cinofila, più due squadre ordinarie dei caschi rossi per supportare le ricerche.

